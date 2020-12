Koronawirus. WHO radzi: nie przytulajcie się podczas świąt

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wystosowali w poniedziałek ostrzeżenie przed bliskimi kontaktami z rodziną podczas nadchodzących świąt. Dyrektor WHO ds. kryzysowych dr Mike Ryan wyjaśnił, że ostrzeżenie to dotyczy również przytulania.

WHO radzi: nie przytulajcie się podczas świąt (PAP, EPA, Fot: JASON SZENES)