Mateusz Morawiecki bohaterem filmu PFN. Zapytano o koszt produkcji

Film "Poland: the Royal Tour" swoją premierę miał już w 2019 roku. Jednak twórcy tej serii wznowili promocję wideo w mediach społecznościowych. I tak w sieci znów pojawił się krótki film, w którym główną rolę zagrał Mateusz Morawiecki .

"Zapraszamy na niezwykłą podróż przez przepiękny, bezpieczny i nowoczesny kraj, jakim jest Polska. W każdą sobotę zobaczycie Państwo spot, pokazujący najciekawsze miejsca naszego kraju, które ujęte zostały w filmie 'Poland: the Royal Tour'. Seria 'The Royal Tour' to cykl wyjątkowych filmów dokumentalnych przedstawiających historię, kulturę i przyrodę najciekawszych państwa świata" - przekazała Polska Fundacja Narodowa.