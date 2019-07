Polska premiera "Poland: The Royal Tour". Będzie druga część filmu

W Wieliczce odbyła się premiera filmu "Poland: The Royal Tour". To dokument, w którym w rolę "przewodnika" po Polsce wcielił się premier Mateusz Morawiecki.

- O Polsce nadal mówi się na świecie za mało i zdawkowo. Musimy to zmienić, pokazywać dziedzictwo tradycji i nowoczesność - to może być nasza soft power - powiedział przed emisją dokumentu premier Morawiecki.

- Spędziłem z Peterem Greenbergiem kilka dni w podróży po Polsce, podróży po polskiej historii, po polskiej wolności, po polskiej solidarności. Tak starałem się Polskę przedstawić, żeby i jej najpiękniejsze fragmenty historii przedstawić, ale również jej urodę dzisiejszą. (...) Piękna historia, inspirująca współczesność i wspaniałe perspektywy na przyszłość to jest to co chcemy pokazywać światu. To jest to czym się chcemy chwalić przed światem. I mam nadzieję, że ten film małą cegiełkę do tego dołożył - dodał szef rządu.