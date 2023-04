"Maszyna do zabijania" w Iranie. Egzekucje przyspieszone

Iran Human Rights i Together Against the Death Penalty potępiły Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości za brak reakcji w tej sprawie. - Nie stanowi to właściwego przesłania dla władz Iranu - powiedział dyrektor Together Against the Death Penalty Raphaël Chenuil-Hazan. - Zniesienie kary śmierci za przestępstwa związane z handlem narkotykami musi zostać postawione jako niezbędny warunek przyszłej współpracy pomiędzy UNODC a Iranem - dodał.