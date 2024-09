Masowy atak w 9 regionach Rosji. "144 drony"

W nocy doszło do masowego ataku dronów na Rosję. Jak przekazał resort obrony, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 144 ukraińskie bezzałogowce nad terytorium Rosji. 20 z nich nad obwodem moskiewskim. To tam doszło m.in. do ataku na bloki w Ramienskoje, w wyniku których zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało rannych.