Masowe zatrzymania w Rosji. "Jutro aresztują swój własny cień"

"Aresztują swój własny cień"

- Jest to akcja mająca na celu zastraszenie. Co chwilę otrzymuję nowe informacje o zatrzymaniach, jest to operacja na dużą skalę. W Rosji prawie nie ma już aktywistów, poza Nienaszewą, ale i ją już zatrzymano. Policjanci nie są ekspertami od sztuki, więc zatrzymują wszystkich, na wszelki wypadek - powiedział w rozmowie z mediami opozycyjnymi artysta uliczny, który posługuje się pseudonimem Sława PTRK.