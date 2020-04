WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze usa + 2 koronawirusmasowe groby Klaudiusz Michalec 39 min. temu Masowe groby w USA. Polak zdradza szczegóły Na wyspie Hart Island w Nowym Jorku trwa pochówek ofiar koronawirusa. Na zdjęciach widać rzędy drewnianych trumien składanych w masowych... Rozwiń ostatnio w internecie w mediach by … Rozwiń Transkrypcja: ostatnio w internecie w mediach było dużo na temat tych masowych grobów które wyglądają przerażająco mimo wszystko tam są chowani ludzie na jednej z należących do Nowego Jorku i się zastanawia dlaczego postanowiono tak naprawdę zdecydować się na taki krok w zeszły poniedziałek w Komisji Zdrowia Nowego Jorku miasta Nowy Jork powiedział że ponieważ szpitala w kostnicach które są w szpitalu Zaczyna brakować miejsc to oni rozważają że będą odbywały się pochówki takie tymczasowe pochówki zmarłych że będą ludzie chowali po prostu przez władze w parkach Dopiero gdy wywołało to pewne poruszenie i tak im tamta tak aby informacja była odebrane jako taka drastyczna to ta decyzja została zmieniona i kolejna decyzja która już w Polsce się przebił a to była o tym że zmarli te ciała i będą chowane właśnie na jednej z wysp Nowego Jorku to jest wyspa która jest częścią Wronki uma graniczy z brązem jest najbliżej bronksu to jest część broni Hard Island i to jest Bezludna Wyspa na której pogrzeby pochówki więźniowie i to i to pogrzeby odbywają się tam od bardzo dawna od bardzo bardzo bardzo dawno A jaki tam chowani są ludzie których nie udaje stwierdzić tożsamości kiedy nie wiadomo kim jest zmarły kiedy nikt nie nie przychodzi bo takiego zmarłego nikt się o niego u nie upomina to władze miasta właśnie na Hart Island chowają takich ludzi dzisiaj oprócz tych których nie da się bo tacy też chorują na koronawirus i i znajdują się w amerykańskich szpitalach tam umierają też są to ludzie bez tożsamości bez Potwierdź możliwości potwierdzenia tożsamości to ci ludzie właśnie właśnie są chowani na Hard Island zmarli którzy trafiają na Hard Island to są ludzie którzy w kostnicach szpitalnych leżą w zbyt długo to jest No to spróbuj wyjaśnić chodzi o to że jest okres kiedy jak człowiek umrze jest pewien czas kiedy rodzina może go odebrać ze szpitala i ten czas w tej chwili po nie nowojorski brakuje miejsc to są kostnice przyszpitalne takie kostnice w szpitalach to nie są kostnice w domach pogrzebowych to nie są kostnice gdzieś tam tylko to są kostnice w szpitalu i te szpitale nie mają już miejsc więc skrócony został ten czas na odebranie ciała teraz tak po pierwsze nie wszystkich stać na dziś jutro czy pojutrze odbył się pogrzeb ja nie mam pieniędzy zabrać zwłoki najbliższej osoby która zmarła więc ta osoba jest odbywa się jej pogrzeb bez udziału rodziny bez nikogo właśnie w tej mocowej Mogile ona się tam odbywa ale ona jest jakby opisał Tak wiadomo że ten który umarł który ma dokumenty które wiadomo kim jest on jest tam opisałam więc jak za dwa tygodnie za miesiąc rodzina się znudzi bo będziesz miała pieniądze na przykład na pogrzeb Nie nie przyjdą i powiedzą że oni by chcieli dubiskiego pochować w jakimś rodzinnym grobie to będzie ekshumacja i to to to ciało będzie rodzinie przekazanej będzie mógł się odbyć normalny chodzi właśnie o to że że to pogrzeby się teraz odbywało się z tych dwóch powodów na tej wyspie pierwszy to jest nieznana tożsamość a drugi Nie wszyscy mają pieniądze pojawiają się jeszcze takie głosy że w Ameryce jest czego w Polsce nie znamy coś takiego jak nielegalny imigrant to są ludzie którzy w Stanach żyją pracują którzy w Stanach płacą podatki którzy w Stanach w miarę normalnie funkcjonują ale są oni tutaj nielegalnie i kiedy ktoś bliski rodzina jest nielegalnie to oni też pojawiają się takie głosy nie zwraca nie idą po niego żeby go odzyskać bo chyba od tego że mogłoby się wydać właśnie oni to są gdzieś tu mieszkają tak tak tak taka informacja też gdzieś tutaj w mediach pojawiła toaleta podstawowa to jest brak tożsamości i to że nie mają będzie pieniędzy na pochówek