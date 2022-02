Maseczki zostaną na stałe? Kraska o wymiernych korzyściach

Minister zdrowia w niedawnym wywiadzie zapowiedział, że w najbliższym czasie może zostać zniesiony obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. O to, kiedy i czy będziemy mogli zapomnieć o maseczkach zapytaliśmy wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę. - Myślę, że w tym okresie, kiedy będzie już mniej zakażeń. Na pewno jednak powinniśmy o tej maseczce pamiętać. Nawet jeśli nie będzie już tego przymusu, to w tych miejscach, gdzie jest dużo osób i duże ryzyko ewentualnego zakażenia dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa bliskich powinniśmy tej maseczki używać - powiedział. Podkreślił, że zasłanianie ust i nosa niesie ze sobą wymierne korzyści. - Dzięki temu, używamy maseczek mamy dwukrotnie lub trzykrotnie zredukowaną ilość osób, które zapadają na grypę, czyli ta maseczka jest skuteczna - stwierdził. - Nie należy się tego wstydzić - dodał. Kraska podkreślił również, że choć obecne dane są optymistyczne, to należy zachować szczególną ostrożność, ale jak stwierdził "zapaliło się już zielone światełko" w kontekście myślenia o zniesieniu wszelkich obostrzeń.