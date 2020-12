Maseczki w pracy obowiązkowe. "Nalot" w biurze Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen to działacz Konfederacji. Jest ekonomistą, prowadzi kancelarię podatkową w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej. Poinformował w mediach społecznościowych, że policja przeprowadziła we wtorek w jego biurze kontrolę maseczek.

"Dzisiaj policja przyjechała do mojej kancelarii w Toruniu, aby sprawdzić, czy pracownicy noszą maseczki w biurze" - napisał, zastanawiając się jednocześnie, czy "to jakaś zmasowana akcja, czy tylko szczęśliwi wybrańcy będą sprawdzani". Mentzen był w tym czasie w Toruniu. Jak napisał na swoim profilu na Facebooku, nie miał możliwości "wytłumaczenia funkcjonariuszom, że działają bez podstawy prawnej". Wyjaśniał jednocześnie, że "rozporządzenie do opublikowanej wreszcie ustawy covidowej pojawiło się przed ustawą, a co za tym idzie, nie obowiązuje". "Nasze państwo z dykty, nawet tak prostej rzeczy nie potrafi zrobić porządnie" - stwierdził.