Maseczki nawet po pandemii? "Powinien zostać taki nawyk"

Maseczki zostaną z nami nawet już po pandemii? Jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, resort rozważa pozostawienie tego w sferze stałej rekomendacji – np. w przypadku, gdy zaobserwujemy u siebie infekcję lub po prostu gdy korzystamy z komunikacji miejskiej. Miałoby to być jednak dobrowolne. Czy po zakończeniu pandemii powinniśmy w wyżej wymienionych sytuacjach nosić maseczki? – Inna kwestia, na ile powinniśmy, na ile musimy, a jeszcze inna: na ile nosimy realnie (…). – powiedział dr Łukasz Durajski w programie "Newsroom" WP. – Po pandemii powinien zostać taki nawyk. Zresztą, korzystając z doświadczeń Azjatów, gdzie naturalnym jest, że w momencie gdy mam jakieś objawy infekcji – to od razu tę maseczkę zakładam, aby też nie infekować innych. I to byłoby fajne, natomiast pandemia pokazała nam, że Polacy bardzo szybko zapominają o własnym bezpieczeństwie – ocenił ekspert. – Tak naprawdę nienoszenie maseczek staje się niestety trendem. W związku z tym te informacje znów powodują, że dysonans ze strony pacjentów jest tak duży – wskazał rozmówca Wirtualnej Polski.