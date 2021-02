Maseczki. Bartosz Arłukowicz zirytowany słowami Adama Niedzielskiego

Ministerstwo Zdrowia ma wydać rozporządzenie zakazujące zasłaniania się w miejscach publicznych szalikami i nakazujące noszenie maseczek. Co na to były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz? - Pandemia toczy Polskę od blisko roku. Minister, który po roku mówi, że być może wyda rozporządzenie o tym, że trzeba nosić maseczkę, a nie szalik... - nie chcę się znęcać politycznie i partyjnie, kiedy rozmawiamy na takie ważne tematy. Po prostu trzeba nosić maseczki - komentował w programie "Tłit" Arłukowicz odniósł się również do słów Niedzielskiego o przyłbicach. "Z przyłbicami to na Grunwald zapraszamy, a do ochrony przed chorobą to trzeba stosować po prostu maseczki" - stwierdził minister zdrowia. - Irytują mnie tego typu słowa. Szczególnie w kontekście, że władza, która narzuca restrykcje, tych restrykcji nie przestrzega. Zupełnie inaczej ludzie by podchodzili do tego tematu, gdyby widzieli, że rządzący sami przestrzegają wprowadzanych przez siebie zasad - podkreślił Arłukowicz.

Rozwiń