Masakra w szkole w Nashville. Wstrząsające nagranie

Głos w sprawie masakry w szkole zabrał także prezydent Joe Biden. - To jest chore. To najgorszy koszmar każdej rodziny. Przemoc związana z bronią palną rozdziera nasze społeczności, rozdziera duszę tego narodu. A więc musimy zrobić więcej, by chronić nasze szkoły, tak by nie stały się one więzieniami - steierdził Biden.