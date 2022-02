Producent broni zapłaci za masakrę 26 osób. Przełomowy wyrok

- To przełomowe, historyczne zwycięstwo, które wysyła mocne i przekonujące przesłanie do producentów broni oraz do wspierających ich branż ubezpieczeniowych i bankowych. Działacie na rynku wysokiego ryzyka. To może przestać być opłacalne - powiedziała Nicole Hockley, której 6-letni syn Dylan zginął w strzelaninie.