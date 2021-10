Strzelanina w szkole w USA. Są ranni, sprawcą 18-latek

Do strzelaniny w szkole w Teksasie w USA doszło w środę 6 października około godziny 9:15. Jak informują amerykańskie media, w wyniku napaści ranne zostały co najmniej cztery osoby. Jak wstępnie poinformowano, trójka rannych to najprawdopodobniej studenci. Jedna z osób poszkodowanych może być nauczycielem.