USA. 10-latek aresztowany. Groził urządzeniem masakry w szkole

- Zachowanie tego ucznia jest obrzydliwe, zwłaszcza po niedawnej tragedii w Uvalde w Teksasie. W tej chwili nie jest czas, by zachowywać się jak przestępca. To nie jest zabawne. Upewnienie się, że nasze dzieci są bezpieczne, jest najważniejsze. To dziecko stworzyło fałszywą groźbę, a teraz doświadcza prawdziwych konsekwencji – powiedział szeryf hrabstwa Lee Carmine Marceno.