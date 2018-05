"Masa" przekonuje, że jest niewinny. Czuje się wykorzystany

- Mam poczucie skrzywdzenia, zdradzenia i wykorzystania przez wymiar sprawiedliwości, bo przecież przez 18 lat walczyłem z grupami przestępczymi – mówi najsłynniejszy świadek korony w Polsce Jarosław S., pseudonim "Masa". Były gangster zastanawia się, dlaczego trafił do aresztu.

- Wciąż jestem zaskoczony. Przyjechali do mnie około godz. 6 rano i zatrzymali. Nie wiem, czemu wymiar sprawiedliwości tak ze mną postępuje. Mam nadzieję, że ta sprawa się jak najszybciej wyjaśni – mówi "Super Expressowi", za pośrednictwem swoje prawnika, "Masa".

W ubiegłym tygodniu "Masa" usłyszał 8 zarzutów. Były gangster miał wyłudzić pożyczki na kwotę 670 tys. zł. Miał też korumpować naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego w łódzkiej komendzie wojewódzkiej Zbigniewa G. Inne zarzuty dotyczą składania fałszywych zeznań ws. wykroczenia drogowego czy oszukania właściciela firmy budowlanej. Masie grozi do 10 lat więzienia.

- Te zarzuty są śmieszne albo związane z drobiazgami. Jeśli chodzi o te prawie 700 tys. zł, to kredyt został wzięty legalnie i był spłacany. Tymi pieniędzmi miałem pomóc pewnemu znajomemu, który niestety zbankrutował – stwierdził "Masa".

- To są błahe, absurdalne zarzuty i przygotowane po to, żeby mnie tylko umieścić w zakładzie. Jest to sprawa polityczna i chcą ze mnie zrobić kozła ofiarnego – przekonuje na łamach "Super Expressu" "Masa".