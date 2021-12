"Marzyciele, którzy nie widzą bandyckiego oblicza władz Rosji". Publicystka ostro o sojusznikach PiS

- Prezydent Rosji wykorzystuje to, by przedstawiać się jako "rozsądny konserwatysta", gotów do walki z ekstremizmami przebudzonych i innymi "dekonstrukcjami historii czy rzeczywistości". Nie usprawiedliwia to jednak - oburza się Laure Mandeville - przymykania oczu na postępowanie rosyjskich władz. Ślepoty wobec "kultu siły, brutalności, posunięć destabilizacyjnych i nieprzerwanego łgarstwa".