Marże na stacjach Orlenu. "Kiedy oszukiwali Polaków?"

Politycy PiS organizują serię konferencji, na których mają bronić cen na stacjach Orlenu. Opozycja oskarża Daniela Obajtka o windowanie cen w ostatnich tygodniach roku. - Od zawsze uważaliśmy, że PKN Orlen prowadzi działalność, która jest szkodliwa dla konsumentów. Wielokrotnie było tak, że gdy ceny paliw na świecie spadały, to Orlen nie spieszył się z obniżaniem cen detalicznych na swoich stacjach. Gdy ceny ropy na świecie rosły, to Orlen szybko podnosił swoje ceny. Grają marżami w taki sposób, by zabezpieczyć sobie ogromne zyski - komentował w programie "Tłit" Michał Kobosko z Polski 2050. - Dzisiaj Orlen jest monopolistą w Polsce. To, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach roku, to szokujący przykład traktowania konsumentów. To firma państwowa, która bawi się nami suwając suwakiem cenowym tak, jak chce. Sytuacja w ubiegłym roku, gdy podnosili rekordowo swoje marże, a teraz gdy wrócił stary VAT, oni je obniżyli i mówią, że ceny paliw na stacjach się nie zmieniły. Kiedy oni oszukiwali Polaków? Gdy podnosili, czy gdy teraz obniżyli marże? Na razie ta firma jest świętą krową polskiej gospodarki na szkodę polskich odbiorców - dodał.