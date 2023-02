Martwy wieloryb na Hawajach. Zaskakujące, co wykazała sekcja

U wybrzeży Hawajów woda wyrzuciła na plażę truchło wieloryba. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła agencja Associated Press. W żołądku ogromnego ssaka znaleziono ogromne ilości plastiku. To m.in. sześć pułapek na ryby, siedem rodzajów sieci rybackiej, dwa rodzaje plastikowych toreb, ochraniacz na światło oraz żyłka wędkarska. Naukowcy znaleźli również w żołądku wieloryba dzioby kałamarnic, szkielety ryb i pozostałości innych zdobyczy, niestrawionych przez rzeczy, które niegdyś człowiek wyrzucił do wody. Podczas sekcji sam żołądek wieloryba był tak duży, że zespół Kristi West, szefowej laboratorium Uniwersytetu na Hawajach, nie był w stanie zbadać go w całości. Naukowcy podejrzewają, że było tam więcej materiału, którego nie uda się już odzyskać. Rzeczy, które nie powinny znaleźć się w żołądku wieloryba zszokowały badaczy, którzy podejrzewają, że właśnie przez to doszło do jego śmierci. Wszystko dlatego, że nie znaleziono nic złego w innych organach, które zbadano. - W żołądku wieloryba odnaleźliśmy wiele rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć - przekazała krótko Kristi West w rozmowie z agencją AP.