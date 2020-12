Marta Lempart zakażona. Wanda Nowicka chce wyjaśnień

Informację o stanie zdrowia Marty Lempart ujawniło TVP Info . W rozmowie z reporterem WP liderka Strajku Kobiet potwierdziła informację, przekazała że czuje się "ok", strajki będą przebiegać "normalnie". Chwilę później zabrała głos na Twitterze.

W piątek za ciosem poszła posłanka Wanda Nowicka z KP Lewica. "Wszystko wydaje się wskazywać na to, że telewizja publiczna otrzymała te dane bezpośrednio od instytucji odpowiedzialnej za przechowywanie danych osób zakażonych koronawirusem" - pisze w interpelacji do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Burza po materiale TVP o Marcie Lempart. Bartosz Arłukowicz: to rzecz skandaliczna

Marta Lempart zakażona. Pytania posłanki

"Instytucje publiczne powinny być szczególnie wyczulone na unikanie sytuacji, w których mogłyby zostać posądzone o wykorzystywanie gromadzonej wiedzy o obywatelkach i obywatelach w celach politycznych (...). Nie można dopuścić do sytuacji, w której władza – mając dostęp do naszych informacji wrażliwych – bez wahania ich użyje, łamiąc prawo do prywatności i tajemnicę lekarską" - dodaje w interpelacji Wanda Nowicka.