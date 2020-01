WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Gazeta Polska + 3 marszałek senatuborys budkaTomasz Grodzki 1 godzinę temu Marszałek Senatu Tomasz Grodzki brał łapówki? Borys Budka: To anonimy Tomasz Grodzki jest oskarżany o przyjmowanie łapówek. Borys Budka zwraca uwagę, że wszystkie osoby, które pomawiają marszałka Senatu, są... Rozwiń Naprawdę Pan Nie Te Za Kierunki ma … Rozwiń Transkrypcja: Naprawdę Pan Nie Te Za Kierunki marszałka o Czy to są zarzuty osób anonimowych przypomnijmy że Marszałek W momencie gdy wezwał osoby które pod imieniem i nazwiskiem formowały Oskarżenia do wycofa Z tych słów Pod groźbą są Na karnych To oczywiście te osoby się wycofa Jak ktoś z internautów zrobił takie fajne zestawienie Nie oskarża Marszałka grodzkiego i są to same anonimy Są to osoby które nie ujawniają Twarzy tymczasem dowiadujemy się z najnowszych info Że z imienia i Znalazł się człowiek który opowiedział że jak Do byłego pacjenta marszałka grodzkiego zgłosiła się osoba która oferowała 5000 zł za podpis Oświadczenia Skanował Oby pana Marsa To są metody niegodne to Ubeckie metody które były znane w okresie najgłębszej komuny kiedy jeżeli nie Nic na człowieka to preparowana mate Ale to Coś się Człowiekowi który Łapówkę czy to też jest słowo Marszałek Grodzki powiedział i nie myślę że zostanie to Nie dzisiaj zrealizowane poinformuję agencji bezpieczeństwa wewnętrznego Tego typu działania są podejmowane Ja nie wierzę że dzieje się to Nie sposób nieskoordynowany widzimy to Skale tych zarzutów tych oszczerstwo Pod kątem pana Marszałka i tego nie wolno zostawić trzeba by Jaka Rola poszczególnych ugrupowań politycznych w tej sprawie Tak zwanych publicznych Bo to jest rzecz niewyobrażalna Jeszcze niedawno marszałkowi Proponował Stanowisko Ministra Zdrowia żeby tylko przeszedł na drugą stronę jakoś wówczas Pisał i ten człowiek nie przeszkadzał przypomnijmy Pan marszałek Grodzka Wieloletni Profesorem od wielu wielu lat pomaga i pomógł 1000 ludzi Tego typu zarzuty nigdy wcześniej się nie pojawiły Dopiero gdy Wbrew pis-owi marszałkiem senatu nagle pojawiają się anonimy którego Szkalują czy to jest przypadek Uruchomić Potwierdź Potencjalne Jest Kilka dni Rocznicą tragicznych wydarzeń w Gdańsku jesteśmy kilka dni Przed rocznicą Śmierci Pawła Adamowicza Na którego telewizja publiczna Media tak zwany nie zależy Prawicowe Przeprowadziły niespotykaną nagonkę czym to się skończy Wiemy doskonale Ja mam nadzieję że przyjdzie opamiętanie po tej drugiej stronie Mam nadzieję że Pan Sakiewicz i pseudo dziennikarzy Zrozumieją że nie tędy droga nie można Tak atakować trzeciej osoby w pa Proszę sobie wyobrazić co by się działo Gdyby jakaś inna gazeta Przygotowała akcje Wyślij kopertę jarosławowi Kaczyńskiemu i włóż tam 5 Tysięcy Złotych Wyobraźmy sobie Jaka by była Krzyk rwetes podniósłbyś Nie wówczas po tej Ustroń Scen To są niegodne haniebne metr