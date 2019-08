Marszałek Sejmu Marek Kuchciński kończy kadencję. W PiS szukają następcy

To już przesądzone: jeśli obecny marszałek Sejmu nie zostanie odwołany jeszcze w tej kadencji, a Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory jesienią, Marek Kuchciński nie będzie kierował pracami izby niższej parlamentu po wyborach 13 października. Tak wynika z rozmów WP z politykami PiS.

Mimo że to wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki – broniący gorliwie skądinąd Marka Kuchcińskiego – jest naturalnym dla wielu kandydatem do zastępienia obecnego marszałka, to część partii twierdzi, że Jarosław Kaczyński postawi na kobietę. – Bo nie może być następcą "Kuchty" ktoś, kto z pasją jako jedyny go broni – twierdzi jeden z rozmówców.