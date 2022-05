Marsz Wdzięczności Ukraińców przeszedł ulicami Warszawy. "Dziękujemy Polakom" [ZDJĘCIA]

Uczestnicy przemarszu nieśli wielki transparent z napisem: "Dziękujemy"; mieli też kilkunastometrowej długości flagę ukraińską z napisem "THEY ARE US" i podpisami, trzymali też małe kartki m.in. ze słowami "Dziękuję bardzo", podziękowaniami dla wolontariuszy i małe papierowe flagi Polski i Ukrainy. Rozdawali Polakom kwiaty i niebiesko-żółte kokardki. Idąc w stronę Placu Zamkowego skandowali: "Dziękujemy, dziękujemy".