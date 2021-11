Marsz Niepodległości. Policjantka: "Nie boję się rozróby. Boję się harówki"

Przed każdym Marszem jest odprawa, na której przełożeni udzielają instruktażu, czyli informują nas o zagrożeniach, na które mamy reagować, jak choćby propagowanie przez kogoś nazistowskich symboli. Ale to wszystko, co pada w instruktażu, jest oczywiste, bo wynika z Kodeksu karnego. Nie mamy jednak bardziej szczegółowego przygotowania związanego z reakcjami na poszczególne sytuacje. Nikt nie mówi: "Jeśli ktoś zacznie szarpać za twój mundur, zatrzymaj go, ale jeśli cię wyzwie, nie reaguj". To, czy i jak zareagujesz na konkretną sytuację, to twoja sprawa. W tym sensie jesteśmy zostawieni sami sobie, a szkoda, bo nie mam wątpliwości, że w tym roku będzie nam trudniej niż w latach poprzednich- uczestnicy jednej i drugiej strony na pewno będą nas prowokować. Autorytet policji jest w opłakanym stanie, a musimy zadbać o to, by nie doszło do bardzo groźnej konfrontacji. Do tego wszystkiego musimy jeszcze wyłączyć własne uczucia, a wiele z nas - policjantek ze Stołecznej - jest wstrząśniętych śmiercią Izy.