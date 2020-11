Marsz Niepodległości 2020. Krzysztof Śmiszek vs Krzysztof Bosak. Starcie w telewizyjnym studiu

Bosak przekonywał, że we wczorajszym marszu brało udział "kilkanaście tysięcy polskich patriotów". - Kilka tysięcy osób przyjechało w autach, ale mimo wcześniejszych uzgodnień z policją, nie pozwolono im wziąć udziału w marszu. Było też kilkudziesięciu zadymiarzy, którzy wdali się w bijatykę z policją, obrzucali nielubiane przez siebie symbole racami i spowodowali zapalenie okna w jednym z mieszkań, pracowni - mówił poseł.

- Niestety, mówię to z przykrością, mieliśmy też kilkudziesięciu bandytów w mundurach , którzy strzelali na oślep, pałowali przypadkowe osoby i urządzali, prawdopodobnie na polecenie, coś w rodzaju pacyfikacji - dodał poseł Konfederacji.

Dopytywany przez prowadzącą program Monikę Olejnik, kto wydał te polecenia, odpowiedział, że w policji jest "hierarchia pionowa", więc zapewne "byli to przełożeni, komendanci policji".

Bosak zapewniał też, że przez 99 proc. marszu panowała na nim dobra atmosfera , a wielu jego uczestników dowiedziało się o zajściach dopiero wtedy, gdy dotarli do domu.

- Jak co roku mieliśmy do czynienia ze świętem barbarzyństwa - stwierdził z kolei poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Pokazał też zdjęcie mężczyzny, który idzie przez most Poniatowskiego z ręką wyprostowaną w geście hitlerowskiego pozdrowienia. - Tacy patrioci przechodzili przez miasto, hajlujący goście, którzy wyznają najgorsze ideologie i ideały - stwierdził.