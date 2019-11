Marsz Niepodległości 2019 ruszył w Warszawie

Ruszył Marsz Niepodległości. Uczestnicy zgromadzenia idą ulicami Warszawy wśród dymu rac. W rękach trzymają biało-czerwone flagi. - My chcemy Boga, my chcemy Maryi na królową Polski - mówił ze sceny Robert Bąkiewicz ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

