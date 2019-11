WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Badanie WP. Marsz Niepodległości ma więcej zwolenników niż przeciwników Uznawany przez wielu za kontrowersyjny, Marsz Niepodległości ma więcej zwolenników niż przeciwników - wynika z przeprowadzonego na zlecenie WP badania na panelu Ariadna. Spytaliśmy też respondentów o to, czy czują się dumni z bycia Polakami. Wyniki są zaskakujące. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie 11.11.2018 r. - Marsz Niepodległości połączony ze zorganizowanym przez prezydenta Biało-Czerwonym Marszem "Dla Ciebie Polsko". (PAP, Fot: Radek Pietruszka) Marsz Niepodległości organizowany w Warszawie przez środowiska narodowców właściwie co roku budzi kontrowersje. W tym roku wywołał je już przed rozpoczęciem - powszechnie krytykowano plakat przedstawiający zaciśniętą pięść, wokół której owinięty jest różaniec. Oby to była jedyna kontrowersja wokół tegorocznego marszu, bo w poprzednich latach nie brakowało poważniejszych powodów (np. rasistowskie hasła czy zamieszki i starcia z policją). Mimo tych niepokojów, wśród badanych na panelu Ariadna Marsz ma więcej zwolenników niż przeciwników. 43 proc. respondentów ma do niego pozytywny stosunek (z czego 18 proc. zdecydowanie pozytywny, a 25 proc. raczej pozytywny). Kolejne 35 proc. zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć". 22 proc. badanych ma do Marszu Niepodległości negatywny stosunek (po 11 proc. badanych określa swój stosunek jako "zdecydowanie negatywny" i "raczej negatywny"). Wirtualna Polska Podziel się Nie jest zaskoczeniem, że więcej zwolenników Marsz ma w elektoracie PiS-u niż wśród wyborców PO. W tym pierwszym popiera go 65 proc., a w drugiej grupie - 28 proc. 13 proc. zwolenników PiS nie popiera Marszu Niepodległości, a w elektoracie PO taki stosunek ma 42 proc. badanych. Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich. Michał Kamiński: zachował się jak Kaczyński Spytaliśmy też Polaków o to, jak ważne są dla nich obchody Święta Niepodległości i co zamierzają tego dnia robić. 66 proc. badanych stwierdziło, że 11 listopada to dla nich ważna data. 20 proc. jest przeciwnego zdania, przy czym w elektoracie PiS uważa tak 7 proc. badanych, a wśród wyborców PO ten odsetek to aż 27 proc. Wirtualna Polska Podziel się Największa grupa badanych zamierza 11 listopada wywiesić biało-czerwoną flagę - tę formę świętowania rocznicy odzyskania niepodległości wskazało 36 proc. 27 proc. badanych zamierza obejrzeć w telewizji relację z państwowych uroczystości, a 19 proc. planuje obejrzeć program o tematyce patriotycznej. Wirtualna Polska Podziel się Niewiele mniej, bo 18 proc. badanych, zamierza pójść na mszę, a 13 proc. zamierza pójść na uroczystości organizowane przez lokalne władze. 11 proc. badanych zadeklarowało, że będzie słuchać piosenek patriotycznych. 29 proc. badanych nie zamierza obchodzić Święta Niepodległości. Pytaliśmy nie tylko o plany na 11 listopada, ale też o sprawy znacznie bardziej ponadczasowe, czyli odczuwanie dumy z bycia Polakiem. 38 proc. badanych zadeklarowało, że zdecydowanie czuje się dumnymi z bycia Polakiem. Kolejne 28 proc. stwierdziło, że raczej czuje się dumnymi z bycia Polakiem. To oznacza, że w sumie 66 proc. badanych - w większym lub mniejszym stopniu - odczuwa dumę z bycia Polakiem. Wirtualna Polska Podziel się 17 proc. respondentów ma ambiwalentne odczucia w tej kwestii. Tylko 8 proc. badanych nie czuje dumy z bycia Polakiem (z czego 3 proc. "zdecydowanie"). Wśród wyborców PiS 86 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie o poczucie dumy z bycia Polakiem, a 2 proc. przecząco. W elektoracie PO proporcje są nieco inne - 62 proc. badanych czuje się dumne z bycia Polakiem, a 11 proc. nie. *Nota metodologiczna: * Badanie dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1033 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Termin realizacji: 1 – 5 listopada 2019 roku.