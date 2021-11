Marsz 11 listopada w Warszawie. Policja ma coraz więcej pracy z zabezpieczeniem

Pytany o niepoduszczenie do możliwych zamieszek i starć pomiędzy nieprzychylnymi sobie grupami Antify i narodowców mówi: - Każde inne zgromadzenie będzie odgrodzone kordonem funkcjonariuszy, tak żeby nie dopuścić do konfrontacji i uniemożliwić przemieszczanie się po ulicach Warszawy. Będą pilnować trasę dojścia i rozejścia, bo często gdzieś z boku dochodzi do bijatyk. Tam będą wzmocnione oddziały prewencji. Tam pojawią się także funkcjonariusze, którzy będą obserwowali uczestników zgromadzeń i ich legitymować. Inni policjanci będą dodatkowo blokować boczne ulice.