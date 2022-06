Marnujesz jedzenie - popełniasz przestępstwo. Nowy pomysł w Hiszpanii

Według danych ministerstwa rolnictwa, rybołówstwa i żywności, każdego roku w Hiszpanii wyrzuca się około 1,36 miliona ton żywności, co w przeliczeniu na jednego obywatela wynosi aż 30 kg. To ogromne ilości, które nie powinny mieć miejsca. Aby maksymalnie zredukować skalę zjawiska, hiszpański rząd chce, by marnowanie jedzenia było traktowane jak przestępstwo. Tym samym proponuje wysokie kary od 2 tys. do 60 tys. euro dla firm znajdujących się w łańcuchu produkcji i dystrybucji, które produkują możliwe do uniknięcia marnowanie żywności. Projekt ustawy zatwierdził już lewicowy rząd, a już wkrótce zostanie zaprezentowany w Madrycie na posiedzeniu parlamentu.