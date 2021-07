Mark Brzeziński ambasadorem USA w Polsce? Jest zgoda polskich władz

Mark Brzeziński urodził się w USA w 1965 roku. W czasie, gdy w krajach socjalistycznych obowiązywała umowa o unikaniu podwójnego obywatelstwa. Jeśli rodzice dziecka mieli różne obywatelstwa i nie wystąpili o to, by dziecku nadać jedno z nich, to z automatu, gdy kończyło 18 lat, nadawano mu obywatelstwo matki. I z tych zapisów polski rząd skorzystał, by wyjść z pata.