Mariusz Błaszczak o atakach na biura PiS. "Mają związek z tym, jaka jest opozycja"

Według szef MSWiA ataki na biura poselskie są konsekwencją działań opozycji. Zapewnił też, że policja działa prawidłowo, bo szybko zatrzymano mężczyznę, który zaatakował biuro Beaty Kempy.

- To jest ważne, żeby parlamentarzyści zgłaszali takie sprawy. Ataki na biura poselskie polityków PiS mają związek z tym, jaka jest opozycja. Skoro mówi, że będzie przejmować władzę przez ulicę i zagranicę to takie są tego konsekwencje – mówił w radiowej "Trójce" Mariusz Błaszczak . I dodał, że będzie na ten temat rozmawiać z Komendantem Głównym Policji.

Szef MSWiA ocenił też, takich ataków jest dużo. Wcześniej doszło do podpalenia drzwi do biura Beaty Kempy w Sycowie. Mariusz Błaszczak stwierdził, że liczy na surowe ukaranie sprawcy. - Przypomnę, że w Sycowie ten człowiek chciał doprowadzić do pożaru. Szybkie zatrzymanie sprawcy ataku pokazuje, że policja działa w sposób prawidłowy – mówił.