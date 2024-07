Marine Le Pen pod lupą prokuratury. Podejrzana o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej

Paryska prokuratura potwierdziła we wtorek, że wszczęła dochodzenie po raporcie Komisji do spraw kont kampanii wyborczych. Śledczy pracują nad podejrzeniem dotyczącym "przywłaszczenia mienia przez osoby pełniące funkcję publiczną". W 2023 roku mogło dojść do nielegalnego finansowania kampanii Marine Le Pen.