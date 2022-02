Marian Banaś z kolejnymi problemami? Zatrzymanie jego podwładnej

Dyrektorka na spotkanie z szefową KAS Magdaleną Rzeczkowską umówiła się w grudniu 2021 roku. Kobiety wcześniej razem pracowały w Krajowej Administracji Skarbowej. O. miała namawiać urzędniczkę do tego, aby zdradziła jej, a co za tym idzie - też Marianowi Banasiowi (pośrednio), co na niego mają.