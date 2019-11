WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze najwyższa izba kontroli + 3 łukasz schreibermarian banaśtłit 1 godzinę temu Marian Banaś w Sejmie. Łukasz Schreiber komentuje w programie "Tłit" Marian Banaś nigdy nie był politykiem PiS - powiedział Łukasz Schreiber w programie "Tłit". Minister stwierdził, że najbardziej realnym scenariuszem... Rozwiń Sławomir Tak to co się dzisiaj sta … Rozwiń Transkrypcja: Sławomir Tak to co się dzisiaj stało pozwala na postawienie też Wtedy że doszło do dylu między rządzącym pis-em aba Jaki to był dzień Dział Dowodzi tezy Sławomir Nie zmienia Sposobu swe Postępu Przede To takiego awanturnictwo polityczne Która która Wychodzi mu na Niestety Merytoryczny Dalej Czyli rozumiem że w tym starciu Bardziej wierzy banachowicz Jeżeli miałbym pomiędzy nimi dwoma wybierać to na pewno Ale mi panele To tylko mówię Wczoraj Marian Banaś twoim Tłumaczeniami a właściwie swoim oświadczeniem pana przekonał że nie ma żadnej afery że nie ma żadnego tematu w życiu dziennikarzy się Wszystkim Nie przekonuję i nie podoba mi się Działanie które Przedstawicieli opozycji jeżeli o tym mówi A nie podoba Nie podoba mi się telefon Czas Nie podoba mi się Wytwarzanie Tego i takie zachowanie Niektórych dziennikarzy wczoraj to Daleko odbiega od mojego zrozumienia tego jak powinno wyglądać dzień A co do pana A co do pana Przemówił Są poważne pytania znaczy część Jest Wydaje mi się nieco absurdalnych ale część jest bardzo bardzo On powinien zacząć Się na te pytania To dobrze że się stawił na posiedzeniu sejmowej komisji It Może po prostu Marian Banaś nie widzi Że miałby odpowiadać jakieś pytania skoro nawet premier Nie spieszy się z tym że Tabela Tak zawsze natura No to przeczytaj już w końcu bo wczoraj rzecznik prasowy mówił że nie przeczytał chociaż miał przeczytać w weekend już mamy dzisiaj Tak to już za chwilę będzie kolejny Przy z Panu panie redaktorze Mam tyle Związanych jakby Z moim obszarem za który odpowiadam że nie mam czasu rok Swalen premier O o o rzeczach O której zupełnie wykraczają Na moich komplet To w takim razie Marian Wpisowi nie szkodzi Co się spieszyć Nie ma co o tym Zaraz chyba tylko odpowiedziałem na pytanie Nie rozmawiam codziennie z panem premierem o o W sprawie pa Szef Najwyższej Izby Kontroli Test I to jest jedna Szkodzi nie Przede wszystkim Marian Banaś Dziś też nigdy w zasadzie nie był politykiem prawa i Osobnik Nie nie Kochanie Ja mówię o czym innym nie był politykiem w takim w takim rozumieniu był osobą która To zrobił to zrobił kolosalną bardzo dobrą robotę nie dla prawa i Tylko dla pań Nie w sensie takim że był w stanie Krajowa administracja skarbowa Kiedy stał na jej czele Doprowadzić do wielomilionowych Gabriel miliard Tutaj zysków dla państwa polskiego Węglowa szereg patologii Ministerstwo Finansów stwierdza że po prostu sam robił przed Podatkach więc generalnie wie jak się to robi wiem gdzie Dwie panny i to są to są rzeczy które oczywiście Wszystkich tak jak powiedziałem bardzo niepokoi Tylko pamiętajmy Do czego też z Że to nie jest tak że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość może odwołać pana Mariana banasia z Funkcja która ma oparcie w kąt Zapisy które W niej oparcie dotyczące Prezesa Najwyższej Izby Kontroli ile pan i Zaczynają mówić że jest w p Ja Sprawić żeby Marian Banaś przestał być prezesem nicku są takie pomysły jest odwołać To jest realny scenariusz to byłaby zmiana To jest jedyny rano scenariusz który Na gruncie Obecnie obowiązującej Konstytucji nie widzę takiej możliwości I drugi ranny scena To jest podanie się do Prezesa Nie ma innych możliwości bo oczywiście nikt z nas nie tak że pan nie będzie życzył nie Ciężkich