Marian Banaś się broni. "Mogłem popełnić błędy, ale nie przestępstwo"

Według prezesa Najwyższej Izby Kontroli, gdyby doszło do zawieszenia jego urzędu to doszłoby do dezorganizacji funkcjonowania państwa. - Służby przecież mogą w każdej chwili prowadzić jakieś postępowanie wobec każdej osoby i każdy mógłby być zawieszony. To nie jest żadna praworządność i demokracja - komentował Banaś.