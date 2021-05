Marian Banaś: nikogo nie zabijam, nikogo nie grilluję

- W mojej ocenie tą informacją nie podzielił się wcześniej z Mariuszem Kamińskim, który - jak sądzę - miał już przygotowanego swojego kandydata na prezesa NIK, by mieć monopol całościowy na informację, nie tylko w służbach, ale również w Najwyższej Izbie Kontroli. I to moim zdaniem było głównym powodem tego, że zaczęła się nagonka na moją osobę. A już wcześniej służby wiedziały o moich pewnych błędach w oświadczeniach majątkowych, nie ma ludzi nieomylnych. Dzisiaj wiem, że to była pewna niefrasobliwość i z perspektywy czasu wiem, że człowiek powinien najpierw zadbać o własne sprawy, a nie o interes państwa i obywateli, bo to się obraca przeciwko niemu - stwierdził prezes NIK.