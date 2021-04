Marian Banaś pod lupą CBA. Adam Bodnar reaguje

Stwierdził, że akcja CBA "to konsekwencja wyników kontroli NIK dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych". - Dzieje się tak dlatego, by zmusić mnie do rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli i zmiany wyników zakończonych oraz prowadzonych kontroli - tłumaczył Banaś. Słowami szefa NIK zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.