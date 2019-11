Marian Banaś odczytał oświadczenie: kłamstwa, kłamstwa i jeszcze raz kłamstwa

Panie przewodniczący wysoka komisjo Szanowni państwo Od dwóch miesięcy Prowadzona jest przeciwnie kampania oszczerstw Kłamie się na mój temat że jestem powiązany z przestępcami i unikałem płacenie podatku Sugeruję się Żeby naturalny sposób zostałem właścicielem nieruchomości I wykorzystywałem stanowisko publiczne do celów prywatnych Nic z tego nie jest Każdy z tych zarzut To kłamstwo kłamstwo i jeszcze raz Przeciw autorom Niesława Podjąłem i będę podejmował kroki prawne Natomiast ze spokojem oczekuję zakończenia procedur pod Przez urzędy państwowe sprawy moich oświadczeń my Jeśli chodzi o kamieni Na ulicy Krasickiego 24 w Krakowie która wywołuje najwięcej mo W roku 2001 kamienice przy ul Krasińskiego 24 Oraz działkę z budynkiem mieszkalnym w gminie Brzesko Przepisał na mnie w zamian za dożywotnią opiekę Ich właściciel hendrixa Znaliśmy się od ponad 20 Stachursky był żołnierzem AK Horoskop wojennego podziemia niepodległościowego Zapłacił za to zdrowie w ubeckich katownia i wieża W latach 80 Zapisał ładną kartę w Solidarność Był bezdzietne wdowcy Ja do swojej śmierci 2007 rok Stał się Faktycznym członkiem moich Uczestnicząc w nich żyć Ostatnich W domenie publicznej Zbrukana pamięć stachowskiego nazywając go rzekomym Accord I sugerując Że Był zwyczajnym Criminal Kochanie Tymbark Nieżyjący henrykowski nie może się do Natomiast bronią dokumenty historyczne Do roku 2004 Kamienica została wyremontowana I przeznaczona na akademii Który prowadził mój synku a Na działalność hotelowo turysty W związku ze zmianą planów zawodowych mojego syna Przez ogłoszenie znalazłem nowego dzierżawcy Nie budził żadnych Był osobą niekarany I zainteresowanym odkupieniem ode mnie kamienicy Na czym także Mig szczególnie 19 marca 2014 roku Podpisałem 2 Pierwsza na 10 letnią dzierżawy w kamienicy Ustalonym na 4000 zł czynsz Ale po stronie dzierżaw Zostały wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Druga umowa To przyrzeczenie sprzedaży kamienicy W dniu podpisania umowy nie pełnią żadnej funt Żona 19 grudnia 2015 roku 30 dni od objęcia funkcji wiceministra finansów Zawarłem notarialną przedwstępną umowę sprzedaży kamienicy Na rzecz wspomnianego dzierżawcy Postanowieniem tej umowy Dzierżawca zobowiązał się Do wpłacenia mi zadatku izali Na poczet kupna kamieni W przypadku gdyby zrezygnował z zakupu Zadatek nie podlega zwrotowi Ale jego Kompensować dotychczas pobierany czynsz Sugerowanie że w ten sposób próbowałem dokonać optymalizacji podatkowej Jest bezpodstawnym I zniesławiający Kłamstw W marcu 2018 roku Dzierżawca kamienicy poinformował mnie Że będzie musiał zrezygnować z kup Gdyż nie zdoła uzyskać kredyt Grudniu 2018 roku Obecności notariusza Złożyliśmy wspólne oświadczenie o zamknięciu Wzajemnych rozliczeń wobec niemożliwości kupienia nieruchomości 17 sierpnia 2019 roku Półtora roku poszukiwania kupca sprzedałem kamienice Wyspecjalizowanej firmy Zajmujący się rewitalizacją takich Firma nie ma żadnych związków z Dzierżoniów 2 Września 2019 roku W mojej byłej kamienicy Zjawił się bertold kittel z TVN Który ukrytą kamerą Nagrał moją telefoniczną wymianę z Dzwoniącym do mnie ojczymem byłego Już jeżdżę Nie mam wpływu na to komu dzierżawca kamienicy udostępnił numer mojego telefonu Nie zorientowałem się Że rozmawiałem z inną osobą niż jest za co przerwałem natychmiastowo 21 września 2019 roku TV Emituje Pro W którym Subaru Że w moich był i kamienicy była prowadzona działalność inna niż hotel W Krakowie jest wiele hoteli Gdzie można wynająć pokój na godz Żeby na przykład odpocząć W trakcie podróży albo przed nią lub przygotować się do Soprano Spotkania Można to sprawdzić w prosty sposób w internecie Wyrośnie chcę też Podkreśl Że przez cały okres dzierżawy Nie otrzymałem żadnych podkreślam żadna Sygnał od jakichkolwiek O jakichkolwiek nieprawidłowościach w kamienicy A i od Oni od policji ani ze strony straży 1 października 2019 Pozwałem TV Za naruszenie mojego dobrego imię Żądam przeprosin sprostowania kłam Oraz zapłaty zadośćuczynienia na wskazany w pozwie celts Ze spokojem czekam na sądowy finał tej Jeśli chodzi o kamień Na ulicy Krasickiego 20 2 sierpnia 2004 rok Razem z panią Teresą haseł Która powróciła do Polski po latach Emigracji w USA Zostań współwłaścicielem kamienicy przy ulicy Krasickiego 20 Została ona kupiona od właścicieli Którymi którzy nie mieszkali w Krakowie I nie chcieli zajmować się swoją W tym czasie Też nie pełniłem żadnej funkcji urzędu W roku 2013 Sprzedaliśmy nieruchomość Był między nami spór sądowy Wzajemne rozliczenia Który zakończył się dla mnie jednoznacznie pozytywne Dysponuję kopią własnoręcznego oświadczenia Pani Teresa 26 października 2019 roku W którym osioł Że wyglądają się z umowy z nią Że jestem osobą że Było to oświadczenie złożone w reakcji Na publikacje w mediach których sugerowana Moją nie Jeśli chodzi o związki z nieuczciwymi urzędnika ministerstwa Booso państwo też jest Ostatnich tygodniach Opublikowano też szereg insynuacji jakobym był Patronem byłych urzędników Ministerstwa Finansów Którzy zorganizowali i uczestniczyli w przestępczym procederze Wyłudzenia Podatków Chciałbym Podkreśl Łączenie mnie z działalnością osób podejrzanych O popełnienie przestępstwa karno skarbowe A zatrudniony wcześniej w resorcie finansów Jest manipulacją i nadużyć Chwili gdy dotarły do mnie jako szefa Krajowej administracji Skarbowej informacji Potencjalny knif nieprawidłowościach Dotyczący głos Pracujący w ministerstwie Finansów Podjąłem decyzję Odwołanie Fix zajmowanych stanowisk stanowi I rozwiązanie umów o pracę Stało się to wiele miesięcy przed i zatrzyma Powyższy Bull MOBILE także dzięki powołaniu przeze mnie wiosną 2017 roku Biuro inspekcji wewnętrznej kas Komórki wcześniej nieznane w służbach Skarbowy Której głównym Jest działanie przeciwko każdej osobie pracującej w administracji Która to puszcza się działań niezgodnych z Na zakończenie Pragnę podkreślić Że nigdy nie sprzeniewierzył m się w swoim obowiązkom wykonywał Dla dobra publicznego I nie podejmowałem działań niezgodnych z prawem Twierdzeń Jace i na Traktuje jako naruszenie moich Chronionych prawem lub osobisty Na takie