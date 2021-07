Marian Banaś błędem prezesa PiS? "Trudna sytuacja dla władzy"

Marian Banaś to największy błąd personalny Jarosława Kaczyńskiego. Syn prezesa NIK ujawnił w mediach, że to właśnie prezes PiS stał za pomysłem obsadzenia konstytucyjnego organu Banasiem przy braku akceptacji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. - To bardzo trudna sytuacja dla obozu władzy i nie zamierzamy tego ukrywać. Marian Banaś był jednym z nas, pełnił ważne funkcje w administracji. Ten konflikt władzy nie służy - mówił w programie "Newsroom" WP Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS zapewnił, że "chciałby deeskalacji tego problemu". Polityk dopytywany, czy oznacza to dymisję prezesa NIK lub ewentualne wysłanie go do więzienia, ripostował krótko. - Deeskalacja to oznacza deeskalacja. Kropka. Nie chciałbym, żeby konflikt władzy, bo Najwyższa Izba Kontroli to też jest władza, żeby wchodził na ścieżkę wojenną z władzą - dodał Czarnecki.