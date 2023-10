Marek Suski zapowiada przejście do opozycji. "Tymczasowo zło zwyciężyło w Polsce"

- Co do innych ugrupowań, po zwycięstwie skandowali, że nas kochają, ale taką miłością patologiczną, więc będzie to bardzo trudne - powiedział Marek Suski w rozmowie prowadzonej przez Michała Rachonia.