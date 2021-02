Marek Suski z nową posadą. Ironiczny komentarz Roberta Biedronia

Marek Suski został szefem rady programowej Polskiego Radia. "Marzy mi się, żeby nasze radio było naszym osobistym przyjacielem. Żeby nas bawiło, uczyło, wspierało, informowało. Słuchając radia, mamy możliwość obcowania z wysoką kulturą, ale też z rzetelną informacją" - napisał na Twitterze. Co na to lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń? - Mamy już podobne radio - nazywa się Radio Maryja. I myślę, że Marek Suski chce zrobić z Polskiego Radia drugie Radio Maryja. Być może to o. Rydzyk ma chrapkę na nasze media publiczne. Razem z Suskim byliby niezłą zarządzającą parą - ironizował w programie "Tłit". - Marek Suski w każdym domu - to brzmi dla mnie przerażająco. Nie chciałbym się budzić o poranku i słyszeć Marka Suskiego - dodał Biedroń.

Rozwiń