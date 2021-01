Marek Suski odpowiada Kukizowi. "Przegrał, bo kłamał"

Marek Suski odpowiada na zarzuty ze strony Pawła Kukiza. Lider K’15 napisał na Facebooku, że w 2019 ostrzegał Marka Suskiego przed telefonami, które miał otrzymać od chińskiej delegacji. Za te słowa został wówczas pozwany. - Przegrał, bo kłamał o różnych nieprawdziwych historiach. Jaki ma związek przejęcie konta z chińskim telefonem? No, chyba że uznamy, że wszystkie urządzenia produkowane w Chinach są podejrzane - stwierdził w programie WP "Newsroom" poseł PiS. - Wydaje się, że Paweł Kukiz ma jakieś rozdwojenie jaźni. Życzyłbym mu, żeby jednak precyzyjniej wyrażał swoje myśli, bo już raz w sądzie przegrał. Nie chciałbym nikogo pozywać, ale nie chciałbym też, by w taki sposób coś insynuował - dodał Marek Suski. Polityk zasugerował też, że ostatnie włamania na konta polityków mogą być skutkiem działań służb innych państw. - Jest taki jeden kierunek wschodni, który ostro atakuje Polskę. Mogę powiedzieć, że służby to monitorują. Takich ataków mamy mnóstwo - zaznaczył. - Mamy pewne informacje, że powoływane są specjalne jednostki zajmujące się cyberwojną m.in. z Polską - dodał Marek Suski.

