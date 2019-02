Marek Suski krytykuje projekt Tuska. "To, co robi dla Polski, jest złe"

- To jest ta apolityczność szefa Rady Europejskiej - uznał Marek Suski. Polityk PiS odniósł się do zapowiedzi nowego projektu politycznego Donalda Tuska. W jego ocenie były premier wykorzystuje swoją funkcję do prowadzenia krajowej polityki.

Marek Suski uważa, że Donald Tusk nie pomaga Polsce (PAP, Fot: Bartłomiej Zborowski)

Ruch 4 czerwca to nowy projekt polityczny, który ma zostać ogłoszony za kilka miesięcy. "Rzeczpospolita" poinformowała, że w pracę nad nim zaangażował się bezpośrednio Donald Tusk. Dołączyć do niego mają samorządowcy i środowiska, które są obecnie poza partiami opozycyjnymi, a mogą pomóc w pokonaniu PiS.

Te doniesienia nie spodobały się Markowi Suskiemu. - Moja ocena działalności Donalda Tuska jest negatywna - zaznaczył w Radiowej Jedynce. I dodał, że działania przewodniczącego Rady Europejskiej "zmierzają do tego, żeby osłabić polską pozycję"

- To, co robi dla Polski, jest złe i oby mu się nie udało, bo to będzie oznaczało, że ludzi złych, nieuczciwych, tych, którzy niszczyli Polskę, będzie próbował połączyć z ludźmi, którzy Polsce chcą służyć, różnymi samorządowcami - uważa Suski.

Prowadząca rozmowę zasugerowała, że być może Tuskowi nie spodobała się Koalicja Obywatelska i chce stworzyć nowy front przeciwko PiS-owi. Suski odparł, że były premier w jego ocenie "rujnuje". - To jest ta apolityczność szefa Rady Europejskiej, która powinna być na tej funkcji reprezentowana. Jak widać, wykorzystuje tę funkcję do krajowej, bieżącej polityki, do walki politycznej z obozem rządzącym - zauważył.

