WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze marek sawicki + 2 marian banaśtłit Natalia Durman 1 godzinę temu Marek Sawicki składa PiS-owi propozycję ws. Mariana Banasia. Stawia warunek - Marian Banaś i wszystko, co się wokół niego dzieje, szkodzi Polsce. Ośmiesza nas jako kraj, że na czele najważniejszej instytucji kontrolnej... Rozwiń Transkrypcja: Opozycja w żaden sposób nie powinno pomagać W pozbyciu się da Piszę Marek migalski z powodów pryncypialny konstytucyjnych bo tylko poprzez majstrowanie w Konstytucji można go pozbawić urzędu Ora Pragmatyczna polit Moje Gotowanie Jeszcze Niech trwa ten Banaś panie dyrektorze dziwię się dziwię się profesorowi migdalskie mu politico I wydawało się także dobremu Który dzisiaj uważasz że ze względu na Walk Na Zemstę Caleb Potrzeba razem z Od Uważam To co się wydarzyło Banaś nigdy nie powinien być Szefem Niko za mianowanie banasia przede wszystkim odpowiada Mariusz Kamiński Kolega z ABW szef Oni odpowiadają Boninie dostarczyli wiedzy Kaczyńskiemu jestem przekonany że Kaczyński tej wiedzy nie ma Natomiast ja uważam że Marian I to wszystko co się wokół niego dzieje Szkodzi Paul Ośmiesza nas jako kraj że na czele najważniejszych instytucji kontrolnej jest człowiek o niej Powiązanie czynniki chociaż z mojego oświadczenie pana nie przekonało mnie tam nie ma nic z tym oświadczeniem co by wyjaśniało spraw To jest tylko i wyłącznie mataczenie a nie oświadczę Natomiast ja chcę wyraźnie Polski Dla dobra Dla dobra także Instytucja O której został Dziś trzeba uczynić wszystko nawet jeśli Znaleźć w sejmie większość konstytucyjna Bo większością konstytucyjną można odwołać Tej funkcji to będę za tym żeby taki większości Czyli pismo że w tej kwestii Na mnie możesz liczyć I będę namawiał Mój klub nie tylko także innych polityków do tego Dla dobra państwa Towarzystwa banana Przede wszystkim samego Pana Trzeba się po Ale wszakże Pod jednym Że osoba Które Nomino Adios Rem Szefowie służb Także za ten kwestie odpowiada I W mojej ocenie dzisiaj Ogłaszany ponownie na priv Premier Poblano Dzban Nie ma żadnych moralny Że tak powiem Uprawnień do tego żeby ponownie ubiegać się o fotel prezesa Rady Rozwiń