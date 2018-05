Marek M. stworzył strefę zabaw dla dzieci. Śledczy: usypiał je i gwałcił, na szczęście nic nie pamiętają

Prokuratorzy mówią o tej sprawie "horror". Mają problem, by opowiedzieć o piekle, jakie swoim kilkuletnim ofiarom urządził Marek M. Mężczyzna jest oskarżony o to, że podawał dzieciom środki odurzające, wmawiając, że to środek na komary, a następnie skuwał je kajdankami i gwałcił. Wkrótce ruszy jego proces.

Markowi M. przedstawiono 35 zarzutów, grozi mu do 15 lat więzienia (Facebook.com)

Jak ustalili śledczy, Marek M. opracował swoisty mechanizm, który umożliwiał mu łatwy dostęp do dzieci. Wcześniej był dziennikarzem ogólnopolskich stacji radiowych, ale szukał bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi ofiarami. W Borównie pod Bydgoszczą otworzył Fun Park - strefę zabaw dla najmłodszych. Organizował koncerty charytatywne i imprezy dla dzieci, na które czekały dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny i piłkarzyki. W ofercie były m.in. pobyty weekendowe i wakacyjne.

"Jak chcesz zorganizować dla swego dziecka imprezę, zgłoś się do nas. Możemy przygotować pełne zabawy przyjęcie dla dzieci od 5 do 18 lat" – zachęcał rodziców i opiekunów animator. Oferta obejmowała pobyt z noclegiem w małych domkach campingowych. Dzieci przyjeżdżające tam na półkolonie, pozostawały pod opieką Marka M.

"Potwory są w nas"

39-letni mężczyzna waży 120 kg i sam trzykrotnie został ojcem. Na Facebooku publikował dużo zdjęć dzieci. Przy okazji Halloween zamieścił mema dotyczącego tego, za co się przebrać. Wśród propozycji były: penis, tampon, sexmaster, erotoman tyłeczek. I przymiotniki: włochaty, sexy, słodki, gorący. "Ja będę włochatym penisem. Przebije ktoś?" – napisał w komentarzu. Innym razem cytował Jokera: "Przestaliśmy szukać potworów pod naszymi łóżkami, gdy zrozumieliśmy, że one są w nas".

W parku rozrywki często opiekował się dziećmi swoich znajomych. I być może do dziś prowadziłby plac zabaw, gdyby nie to, że postanowił pochwalić się swoimi "dokonaniami" w internecie. Z ustaleń prokuratury wynika, że zaczął publikować w sieci zdjęcia nagich dzieci. Śledczy szybko namierzyli mężczyznę i przeszukali jego mieszkanie. Z komputera udało im się odzyskać wcześniej usunięte pliki, które teraz są bardzo ważnymi dowodami w sprawie. Marek M. nagrywał to, co robił ze swoimi ofiarami. Według prokuratury, uwiecznił m.in. gwałt na kilkuletniej dziewczynce.

Nagrania z komputera Marka M. są tak drastyczne, że nawet śledczy mają problem, by o nich opowiadać. Mężczyzna miał skuwać dzieci kajdankami, niektórym zaklejać oczy taśmą, a następnie molestować i gwałcić. Te, które były jeszcze w pewnym stopniu przytomne, musiały go dotykać. Prokuratorom nie udało się zidentyfikować wszystkich ofiar. Do tej pory ustalono nazwiska sześciu. Śledczy o pomoc poprosili antropologa, który na podstawie zdjęć i filmików orzekł, że najmłodsza ofiara miała 6, a najstarsza – 12 lat. Byli to głównie chłopcy.

Sen i amnezja

Marek M. znalazł sposób na to, by jak najdłużej pozostać bezkarnym i zagwarantować sobie to, że dzieci będą milczeć. – Stosował specjalny środek, którym usypiał dzieci. To chyba jedyny pozytywny aspekt tego horroru, że one nic nie pamiętają – mówi Wirtualnej Polsce prok. Włodzimierz Marszałkowski z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe, która prowadziła śledztwo. Według śledczych, podając leki tłumaczył dzieciom, że to środek na komary. Farmaceutyki miał zamawiać u dilerów. Kupował te, które miały właściwości usypiające i wywoływały amnezję. Najchętniej w postaci płynnej, by łatwiej zaaplikować je młodszym dzieciom.

Kilka dni temu prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi M., który od marca ubiegłego roku przebywa w areszcie. Mężczyzna ma 35 zarzutów dotyczących przede wszystkich gwałtów na dzieciach, których miał się dopuścić od sierpnia 2015 do marca 2017 roku.

Powołany w sprawie psycholog orzekł, że Marek M. ma skłonności do pedofilii. Psychiatra stwierdził, że był poczytalny. Przyznał się do tego, że dotykał dzieci. Zaprzecza jednak, że podawał im środki usypiające i gwałcił. Grozi mu 15 lat więzienia.

