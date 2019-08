Marek Kuchciński rezygnuje z funkcji marszałka Sejmu. "Żałosne"

Marek Kuchciński oświadczył, że w piątek zrezygnuje z funkcji marszałka Sejmu. Wielu osób czekało na taką decyzję. Niektórzy uważają jednak, że doszło do niej o wiele za późno. W internecie pojawiają się kolejne komentarze na ten temat.

"Po co było czekać do czwartku?" - pyta Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej".

"Dymisja Marszałka zasłużona, ale nie kończąca sprawy. Trzeba to, co się działo, wyjaśnić do samego dna. Patrzeć władzy na ręce" - zaznaczył Mariusz Gierszewski z Radia ZET.