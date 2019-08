Wiemy, gdzie Kuchciński mieszka z synem. Tyle płacimy za ich mieszkanie

- Mój syn uczy się w Warszawie, w tym roku zdał maturę, nie pracuje i, jak każdy nastolatek, ma prawo mieszkać z ojcem – tak marszałek Sejmu Marek Kuchciński zareagował na słowa posła PSL Marka Sawickiego. Jak ustaliła WP, polityk PiS mieszka razem z synem w prezydenckiej willi przy ul. Bacciarellego w Warszawie. Jest ona opłacana ze środków Kancelarii Sejmu.

- Może warto by było zapytać, gdzie mieszka dorosły, pracujący syn marszałka Kuchcińskiego. Czy przypadkiem nie w mieszkaniu sejmowym, które marszałek Kuchciński ma ze środków Sejmu? - zasugerował Sawicki. Według niego gdyby osoba pracująca korzystała z mieszkania, które należy do posła, byłby to kolejny przykład nadużycia władzy.