Marek Kuchciński "odleciał". "Arogancja powoduje, że się odlatuje"

Marek Kuchciński i jego loty pozostają głównym tematem politycznym. Włodzimierz Czarzasty przewiduje, że gdy tylko sondażowe notowania dla PiS spadną, marszałek Sejmu zrezygnuje ze stanowiska. Szef SLD zabrał też głos ws. obalenia pomnika gen. Berlinga.

Marek Kuchciński to w ostatnich dniach najpopularniejszy polityk partii rządzącej. Sprawa jego podróży rządowymi samolotami nie schodzi z czołówek gazet i ramówek programów publicystycznych

- Gość odleciał. Arogancja powoduje, że się odlatuje - powiedział na antenie TOK FM Włodzimierz Czarzasty. Szef SLD skomentował podróże marszałka Sejmu, a także wyjaśnienia jego i podległych mu służb. - Myślę, że oni w piątek obronią go i stanie po tej obronie i powie, że jego partia broni uciśnionych, podziękuje za obronę, ale stwierdzi, że jest człowiekiem honoru i ląduje - mówił Czarzasty.

Marek Kuchciński "odleciał". "Będą badania i go -zabiją-"

Zdaniem Czarzastego, polityczny los Marka Kuchcińskiego jest już przesądzony. - Będą badania, pokażą, że 1-2% będzie spadało i go "zabiją" - powiedział o nadchodzących sondażach lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Marek Kuchciński w poniedziałek odczytał oświadczenie ws. lotów rządową flotą, które przysługują mu jako marszałkowi Sejmu. Centrum Informacyjne Sejmu opublikowało wykaz 85 takich podróży. Dokumenty z Bazy Lotnictwa Transportowego, które dostali posłowie PO, dowodzą jednak, że w okresie od marca 2018 do czerwca 2019 lotów było 109 i to tylko na trasie do Rzeszowa lub Huwnik, gdzie Kuchciński ma kilkuhektarową posiadłość.