Marek Kuchciński jako szeregowy poseł dostawał pensję marszałka Sejmu

Trzy miesiące marszałkowskiej pensji

Jak wynika z odpowiedzi nadesłanej nam przez Centrum Informacyjne Sejmu, po rezygnacji polityk przez trzy miesiące otrzymywał marszałkowską pensję. Sejmowi urzędnicy twierdzą, że nie była to odprawa.

Sprawdziliśmy przepisy. Artykuł 5 ust.1 pkt 3 wspomnianej ustawy mówi o "osobach odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych oraz osobach, które zaprzestały wykonywania funkcji wskutek upływu kadencji". Osoby te, zachowują prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres 3 miesięcy – jeżeli funkcję pełniły przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Kuchciński zrezygnował sam. Głosowania nad jego odwołaniem nie było. 9 sierpnia rezygnację złożył na piśmie podczas posiedzenia Prezydium Sejmu.

Mimo braku głosowania nad odwołaniem, od 9 sierpnia do 9 listopada - czyli od dnia rezygnacji do końca poprzedniej kadencji Sejmu, dostawał miesięcznie ok. 17 tys. zł marszałkowskiej pensji.