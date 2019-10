Marek Kuchciński i prezydencka willa. Kancelaria Sejmu: wniósł o obciążenie

Były marszałek Sejmu Marek Kuchciński wciąż mieszka w wynajmowanej specjalnie dla niego willi. Doniesienia na ten temat zdecydowało się skomentować Centrum Informacyjne Sejmu. Kuchciński wniósł o obciążenie go kosztem czynszu najmu - poinformowano.

"Poseł Marek Kuchciński wystąpił o zgodę na korzystanie z takiej możliwości przez jeden miesiąc, wnosząc jednocześnie o obciążenie go kosztem czynszu najmu za ten czas" - stwierdza w komunikacie CIS. Kwoty nie podano, ale kiedy to Kancelaria Sejmu opłacała wynajem, chodziło o kwotę 4,1 tys. zł (plus opłaty eksploatacyjne ok. 850 zł).